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Kovid-19 tedbirleri

Denetimden detaylar Vatandaşlar Harun Kırık ve Recep Aşık'ın açıklamaları Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent girişinde polis ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

30.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:51
Denetimden detaylar
Vatandaşlar Harun Kırık ve Recep Aşık'ın açıklamaları Sakarya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent girişinde polis ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Ayrıca toplu taşıma araçlarının da seyahat izin belgelerini kontrol eden, yolcular arasındaki sosyal mesafe ve kimlikleri denetleyen ekipler, vatandaşları tedbirlere uyulması ve mecbur olmadıkça yolculuk yapılmaması konusunda uyardı.
Uygulama kapsamında ateşi ölçülen vatandaş Harun Kırık, kontrollerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar sokağa çıkmamaya dikkat ediyoruz. İş yerlerimizi belirli saatlerde açıyoruz. Hepimizin sağlığı için güzel, gerekli bir uygulama." diye konuştu.
Recep Aşık da uygulamayı güzel bulduğunu dile getirerek, "Mümkün oldukça dışarıya çıkmamak gerekiyor, özellikle yaşlılar. Uygulamayı güzel buluyorum. Tedbirler daha da sıklaşabilir, daha da kısıtlamalar gelebilir." ifadelerini kullandı.
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Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Polis, Güncel

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Kovid-19 tedbirleri
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