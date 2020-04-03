Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19 tedbirleri

Bolu'da, polis ekipler, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı gişelerinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında, uygulamalarına devam etti.

03.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:31
Bolu 'da, polis ekipler, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı gişelerinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında, uygulamalarına devam etti.
D-100 kara yolunun Dağkent kesiminde Ankara istikametine, Kuruçay kesiminde ise İstanbul istikametine seyreden araçları denetleyen ekipler, sivil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı ve yolcular ile sürücülerin ateşlerini ölçtü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri çıkışında da şehir merkezine girişte ekipleri denetim yaptı.
Ayrıca şehirler arası yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşları Kovid-19 salgınında alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Mengen ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yol üzerinde denetleme yapıldı.
Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, "Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugüne kadar 520 talebi karşıladık. Burada da arkadaşlarımız yol kontrolünü titizlikle yapıyorlar. Şehir dışından gelen vatandaşlarımızdan 14 gün boyunca evlerinde kalmalarını özellikle rica ediyoruz." dedi. Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, Polis, Bolu, Güncel

Haberin Videosu :

Kovid-19 tedbirleri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber 20:16: Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı - Haber 20:16: Giresun'a gelecek yolcular için yeni tedbirler alındı - Haber 20:16: Bayburt'ta Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haber 20:16: Erdoğan: "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber