Kovid-19 tedbirleri

Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaymakamlık, belediye ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı mücadele kapsamında fırın, pide, ekmek salonu, market ve manavlarda denetim yaptı.

Katıldığı denetimlerde esnafın kurallara uyduğunu gördüklerini ifade eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatin Rüştü Özeser, "Kurallara uyanlara teşekkür ediyor, uymayanları da uyarıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşlarının yanında. Evde kalın, sağlıklı olun. Kurallara uyun." dedi.

Kaynak: AA