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Kovid-19 tedbirleri

Türk Kızılay Antakya Şubesi'ndeki çalışmalar Vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan temizlik kiti Pazar yeri ve çarşı girişlerinde zabıta ekiplerinin uyarıları Vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi Dezenfekte çalışmaları Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleriHATAY -...

04.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:53
Türk Kızılay Antakya Şubesi'ndeki çalışmalar
Vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan temizlik kiti
Pazar yeri ve çarşı girişlerinde zabıta ekiplerinin uyarıları
Vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi
Dezenfekte çalışmaları Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri
HATAY - Hatay'da da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Türk Kızılay Antakya Şubesi tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizlik kiti dağıtıldı.
Hatay
Hatay'da da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Türk Kızılay Antakya Şubesi tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizlik kiti dağıtıldı.
Kırıkhan ilçesinde de belediye ekiplerince semt pazarı dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri ise pazar giriş çıkışlarında vatandaşlara maske dağıttı. Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Antakya, Kızılay, Güncel

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Kovid-19 tedbirleri
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