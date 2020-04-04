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Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

04.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:56

Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana-Ankara Otoyolu'nda yapılan uygulamada, şehir dışından gelenler uyarılarak geri gönderildi.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yazdı.

Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olan çiftçiler, traktörlere bağladıkları zirai ilaçlama makineleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Adana'da polis helikopterle "evde kal" uyarısını yineledi

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında polis, helikopter ve motorize ekiplerle "evde kal" uyarısında bulundu.

Kentte tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında polis helikopteriyle havadan kontroller gerçekleştirildi.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılanlara yönelik denetimleri helikopterin yanı sıra dron ve motorize ekiplerle sürdüren polis, anonslarla "evde kal" uyarısını yineledi.

Denetimlerin havadan ve karadan devam edeceği bildirildi.

Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adana'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyuldu.

Adana'da Ali Bozdoğanoğlu, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Atatürk ve Merkez parklar "evde kal" çağrısı ve 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte boş kaldı.

Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

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Kovid-19 tedbirleri
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