Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Kocaeli, Bartın, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Musa Menteşe, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Taşdan, gazetecilere, sürekli yapılan denetimlerin bundan sonra daha sık yapılacağını belirterek, "Herkese düşen görev; dikkatli olmak. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulması önemli. Hem kendi sağlığımız hem de toplum ve ülkemizin sağlığı için dikkatli olmak zorundayız." diye konuştu.

Kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında kontroller yapıyor.

Ereğli'deki denetimlere katılan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ise gazetecilere, ilçe genelinde şu ana kadar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 3 düğün yapılan işletme ve organizasyon firmasına 3 bin 180'er lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Herkesi tedbirli olmaya ve kurallara uymaya davet eden Çorumluoğlu, "Köylerimizin, mahallerimizin kendi tedbirlerini almasından yanayım. Bir arkadaşınız maskesini takmadıysa uyarmalısınız. İlçe genelinde karantina uygulanan bölge yok." dedi.

Düzce

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer de yer aldı.

Denetim gerçekleştirilen mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Vali Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Atay, gazetecilere kentte denetimler sırasında kurallara uyulduğunu gördüklerini belirterek, karşılaştığı manzaranın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Atay, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, "Son 10 günde vakalarda biraz artış var. Denetimlerle birlikte bunun tekrar düşüşe geçeceğine inanıyoruz." dedi.

Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, beraberinde İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Amasralı ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık eşliğinde kentteki denetimleri takip etti.

Güner, gazetecilere, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemli olduğunu söyledi.

"İş yerleri de kendileri için verilen rehberlere uyduğu takdirde hem ekonomik hem de sosyal hayata sağlıklı bir şekilde devam etme imkanımız var." diyen Güner, çeşitli mekanlarda denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vaka sayısındaki artışa işaret eden Güner, "İstatistikler vaka sayısındaki artışta düğün, nişan, kına organizasyonlarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Bir de özellikle kırsal kesimde İstanbul temaslı köylere gelenlerin etkisiyle ortaya çıkan vakaları görüyoruz. Valilik olarak, lokal olarak, ülkede bir kısıtlama yokken ilde bir kısıtlama gündemimizde yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bir süreç var. Bu süreci takip ediyoruz. Zaman içinde illerin kendilerine mahsus durumlarını değerlendirerek özel tedbirlerin alınması konusunda bir yetki illere gelecektir. Şimdi düğün ve nişanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplanacak ve bu konularla ilgili elimizdeki istatistiklere bakarak yeni kararlar alacağız." diye konuştu.

Bolu

Bolu Vali yardımcıları Ahmet Atılkan ve Çağlayan Kaya ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Gişelerinde yapılan denetimler ile kentin farklı yerlerindeki denetimlere katıldı.

Polis ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araç sürücüleri ile yolculara Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgi vererek, kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca kentteki iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise hem iş yeri sahipleri ve çalışanlarının hem de müşterilerin kurallara uyması istendi.

Kentte, vatandaşların karantina ve izolasyon kurallarına uyması yönünde kontrol sistemi oluşturulduğu, bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, il genelinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Yavuz ve beraberindeki İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Haluk Saygılı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ile kentteki pazar alanı, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar ve taksi duraklarında denetimler yaptı.

Denetim ve incelemeler sırasında sohbet ettiği esnafı tedbirlere uymaları konusunda uyaran Yavuz, vatandaşlara da maske ve siperlik dağıttı.

Yavuz, gazetecilere, hükümetin aldığı tedbirleri en iyi şekilde uygulamak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirlerini incelemek ve denetlemek için bugün tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Yavuz, "Vatandaşlarımızın büyük ölçüde kurallara uyma konusunda arzulu olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen şu an için en önemli tedbirdir. Hastalığın henüz bir aşısı bulunmadığına göre hepimize düşen görev önce kurallara uymaktır. Önce uyarıcı ekiplerimiz sahada olacak. Amacımız ceza yazmak değil, önce uyaracağız ama buna rağmen uymayanlar olursa cezai yaptırımları uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki il protokolüyle Beşbinevler ve 100. Yıl mahallelerinde pazar alanı, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar ve taksi duraklarında denetim yaptı.

Kurallara uyanlara teşekkür eden Gürel, gazetecilere, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşların bilinç düzeyini artırmak olduğunu belirten Gürel, "Sağlık Bakanlığının açıkladığı kriterlere uymaları konusunda uyarıldı vatandaşlar ve işletmeler. İlimizde bugüne kadar bütün kurumlarımızla 19 bin 667 denetim yapmışız. Kuralları konulmuş bir süreç var artık. Bu kurallara uyulursa virüs belasından bir an önce kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Gürel, kentte koronavirüs vakalarında Kurban Bayramı'ndan sonra bir miktar artış gözlendiğini, tedbirlerin alındığını, artış devam ederse yeni tedbirlerin alınabileceğini sözlerine ekledi.