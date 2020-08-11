Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Bitlis genelinde iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar denetimler yapılıyor.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Bu kapsamda Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile kent merkezinde vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Vali Çağatay, gazetecilere İçişleri Bakanlığı himayesinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum personellerinin Kovid-19 tedbirlerine kapsamında denetim yaptıklarını söyledi.

Çağatay, "Bu kapsamda vatandaşların dikkatini çekmek ve ikaz etmek amacıyla arkadaşlarımızla çarşı merkezini gezdik. insanlarda hassasiyet eksikliğini çok fazla hissetmedik. İnsanlarımız tebdirlerini artırıyorlar. Bu ülkemizde ciddi bir sıkıntı. İnsanların şahsi hijyen ve temizlikleriyle bunun azalacağını düşünüyoruz." diye konuştu.