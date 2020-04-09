Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle karantinaya alındı

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte yapılan testler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konularak hastanede tedavi görenlerden 69'unun taburcu edildiğini belirtti.

09.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:25
Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte yapılan testler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konularak hastanede tedavi görenlerden 69'unun taburcu edildiğini belirtti.
Memiş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda kurum müdürlerinin katılımıyla İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.
Toplantının ardından Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar ile basın mensuplarına açıklama yaptı.
Memiş, kentte yapılan testler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra hastanede tedavisi devam eden 69 kişinin taburcu edildiğini söyledi.
Pandemi Kurulunda alınan karar gereği maskelerin eczanelerden ücretsiz dağıtımına kısa sürede başlanacağını belirten Memiş, şunları kaydetti:
"Polisimiz, jandarmamız maskeyi bizzat vatandaşa verecek bu şekilde bir uygulama yapacağız. Eczaneler üzerinden dağıtım yapılacak olması konusunda henüz kesin bir karar bize yansımadı ama vatandaşların telefonlarına sms olarak gelecek bilgi ve bunları biz eczaneler üzerinden dağıtım yapacağız. Kentte bulunan 106 eczanemiz maske dağıtımını yapacak. İlk etapta 18 bin maske dağıtımı yapılacak tabi bu sayı artırılacak."
Memiş, kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinde 58 bin maskeye ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini ve maskelerin gelmesinin ardından dağıtım yapılacağını kaydetti.
Vatandaşların mağdur edilmeden herkese maske dağıtımının yapılacağını bildiren Memiş, sahada görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin yaptırılan yeleklerle görevlerini sürdüreceklerini bildirdi.
Test sonucu pozitif çıkan 2 kişi hayatını kaybetti
Memiş, kentte bir takım karantina tedbirleri alınan ilçelerdeki mahallelerde birer vaka tespiti yapıldığını ve tedbir amaçlı belirtilen mahallelere giriş ve çıkışların yasaklandığını dile getirdi.
Kentet 6 ilçede karantina uygulandığını ifade eden Memiş, "Erzurum İl Pandemi Kurulunca alınan karar sonrası Karayazı ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi, Aşkale ilçesine bağlı Gölören Mahallesi, Horasan ilçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, Pasinler ilçesine bağlı Kasımpaşa Mahallesi, Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi ile Tekman ilçesine bağlı Mescidli Mahallesi'nde karantina uygulanacak." diye konuştu.
Test sonuçları pozitif çıkan ve hastanedeki tedavi sürecinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Memiş, şöyle devam etti:
"Şehrimizde test sonuçları pozitif çıkan fakat bunun yanı sıra kalp ve böbrek yetmezliği bulunan 79 yaşındaki bir vatandaşımız ile yine kalp yetmezliği bulunan aynı zamanda başka kronik rahatsızlıkları olan 67 yaşındaki bir vatandaşımızı kaybettik. Fakat bunların yanı sıra iyileşerek taburcu olanların sayısı da yüksek. 700 temaslı kişi sayımız var. Bunları pozitif vaka olarak adlandırmayalım. Temaslı olanların iyi izole edilmesi gerekiyor ve bu konuda bunların yakın takibini yapıyoruz. Alınan karalar ve tedbirler sonrası kentteki toplu taşımada normal zamanlarda 120 bin olan sayı 8 bine düştü."
Memiş, Erzurum'da entübe hasta sayısının 1, yapılan test sayısının 3 bin, testi pozitif çıkan vakaların sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti. Memiş, sosyal yardımlardan faydalanmak için 36 bin kişinin başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Okay Memiş, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi Haberler
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
İsrail’de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti Haberler
İsrail'de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:03: Kızılay'dan sağlık çalışanlarına moral ikramı - Haber 23:02: Yalvaç'ta dezenfeksiyon kabini hizmete sunuldu - Haber 22:58: İran Petrol Bakanı: "OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde" - Haber 22:58: Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü - Haber 22:56: Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 22:05: Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler