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Kovid-19 tedbirleri kapsamında "at yarışları" da ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini bildirdi.

20.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:46
Kovid-19 tedbirleri kapsamında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." ifadesini kullandı.
At yarışları bir süredir seyircisiz yapılıyordu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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