Kovid-19 tedbirleri kapsamında "at yarışları" da ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini bildirdi.Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara dikkati çekti.Bakan Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." ifadesini kullandı.At yarışları bir süredir seyircisiz yapılıyordu.

Kaynak: AA