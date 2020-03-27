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Kovid-19 tedbirleri kapsamında gümrük kapılarında "Temassız Dış Ticaret" dönemi

Gümrük kapıları Tırların gelişi Nakliye araçlarının dezenfekte edilmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik gümrük kapılarında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına yönelik tedbirler artırıldı.

27.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:13
Gümrük kapıları
Tırların gelişi
Nakliye araçlarının dezenfekte edilmesi
ANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik gümrük kapılarında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına yönelik tedbirler artırıldı.
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında gümrük kapılarında ’Temassız Dış Ticaret’ dönemi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında gümrük kapılarında "Temassız Dış Ticaret" dönemi

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Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 tedbirleri kapsamında gümrük kapılarında 'Temassız Dış Ticaret' dönemi - Haberler

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