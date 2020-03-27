Kovid-19 tedbirleri kapsamında gümrük kapılarında "Temassız Dış Ticaret" dönemi
Gümrük kapıları Tırların gelişi Nakliye araçlarının dezenfekte edilmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik gümrük kapılarında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına yönelik tedbirler artırıldı.
27.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:13
Gümrük kapılarıTırların gelişiNakliye araçlarının dezenfekte edilmesiANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik gümrük kapılarında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına yönelik tedbirler artırıldı.
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Kaynak: AA
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