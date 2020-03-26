Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
26.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:46
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
Varank: "Kovid-19 ile mücadele kapsamında girişimcilerimizin ve bilim insanlarımızın projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık"
Varank: "Kovid-19 ile mücadele kapsamında girişimcilerimizin ve bilim insanlarımızın projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık"
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Varank, Politika