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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar Doğu'da da denetleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da güvenlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri, kronik hastaları ve bir araya gelen grupları evlerine dönmeleri için anonsla uyardı.

24.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:44
Erzurum , Kars ve Ardahan 'da güvenlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri, kronik hastaları ve bir araya gelen grupları evlerine dönmeleri için anonsla uyardı.
Kars
Kars'ta zabıta ve polis ekipleri, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde başlatılan tedbirler kapsamında cadde, sokak ve pazar alanlarında denetim yaptı.
Zabıta ekipleri yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşları evde kalmaları ve sosyal destek gruplarından yardım istemeleri için uyardı.
Ayrıca Eski Köy Garajı, Kazım Paşa ve Faikbey Caddelerini denetleyen zabıta ekipleri vatandaşlara kolonya ikram etti.
Halkın yoğun olduğu bölgelerde de polis ekipleri araçlarından megafonla, "Sayın vatandaşlarımız, sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı vardır. Bu yasağa uymayan vatandaşlar hakkında işlem yapılacaktır." diye anons yaptı.
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar Doğu’da da denetleniyor

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Ardahan, Zabıta, Kars, Güncel

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar Doğu'da da denetleniyor

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