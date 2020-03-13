Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.
13.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:38
Türkiye 'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca Kovid-19'a karşı çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2020 fuar takvimine ilişkin de değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020'den sonrası döneme ertelendi." ifadesi kullanıldı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca Kovid-19'a karşı çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2020 fuar takvimine ilişkin de değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020'den sonrası döneme ertelendi." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA
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