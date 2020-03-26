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Kovid-19 tedbirleri Sultangazi'de hava kalitesini arttırdı

Sultangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi üzerinden yayınlanan son 3 günlük hava kirliliği durum raporlarına göre, ilçede hava kalitesinin "iyi" olarak ölçüldüğünü bildirdi.

26.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:28
Kovid-19 tedbirleri Sultangazi'de hava kalitesini arttırdı
Sultangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi üzerinden yayınlanan son 3 günlük hava kirliliği durum raporlarına göre, ilçede hava kalitesinin "iyi" olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Sultangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye ve dünya çapında yapılan "Evde kal" çağrılarının ülkelerin hava kalitelerine olumlu yansıdığı belirtildi.
Oyun alanı, kafe gibi birçok işletmenin kapanmasının yanı sıra, toplu taşıma ve özel araç kullanımın azalması, fabrikaların üretim hızının yavaşlamasıyla fosil yakıt kullanımında da düşüş meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi üzerinden gözlemlenebilen hava kirliliği sonuçlarına göre, Sultangazi'de de analizlerin "hava kalitesi memnun edici ve hava kalitesi az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor" olarak kategorilendirildiği kaydedildi.
İstanbul'da bu duruma bağlı olarak son 10 gün içerisinde hava kirliliğinde yüzde 30 azalma görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Sultangazi'de de halk yapılan çağrılara uyarak eve kapandı. Bazı iş yerleri İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Salgını ile Mücadele Genelgesi kapsamında çalışmalarına ara verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Sultangazi'de hava kalitesinin ciddi boyutlarda düzeldiği görüldü. Son üç günün verilerine göre ilçenin hava kalitesinin iyi bir oranda olduğu ifade ediliyor."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sultangazi, Güncel

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