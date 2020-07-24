Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde sürdürülüyor

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında gözlenen artışın ardından kent genelinde alınan tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Temmuz'da Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur." açıklamasının ardından kentte Kovid-19 seferberliği ilan edildi.

Bu kapsamda Gaziantep Valiliği öncülüğünde, il genelinde alınan tedbirler, yapılan denetimler ve oluşturulan filyasyon ekibi çalışmaları en üst düzeye çıkarıldı.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, işlek cadde ve sokaklarda polis ekipleri sürekli yaya devriye atarak, vatandaşları maskeyi doğru kullanma ve sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uymaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, gün içinde vatandaşların sık kullandığı Banka ATM'leri, PTT şubeleri ve AVM gibi yerlerde vatandaşlara hoparlör ile uyarılar gerçekleştiriyor.

Kentteki tiyatrocular da Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları kısa klipleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekiyor.

Bununla birlikte kentte asker uğurlama merasimleri, taziyeler, tamamen yasaklanmış durumda. Belirli gün ve saatlerde yapılmasına izin verilen düğünler ise görevlendirilen iki kolluk görevlisi tarafından salgın kurallarına uyum açısından kontrol ediliyor.

Alınan tüm önlemlere rağmen kurallara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye atanlara ise idari para cezası kesiliyor.

Kentte 11-23 Temmuz tarihlerini kapsayan 12 günde 46 bin 892 kişiye sosyal mesafeye aykırı davranmak ve maskeyi mevzuata aykırı kullanmaktan ceza kesildi.

- "15 günde 15 milyon maske projesi"

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Naksan Holding iş birliğiyle hayata geçirilen "15 günde 15 milyon maske projesi" devam ediyor.

Bu kapsamda üretilen maskeler, başta dezavantajlı mahalleler olmak üzere vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Pozitif vakaların görüldüğü veya filyasyon çalışmaları kapsamında karantinaya alınan evlerde yaşayanların tüm ihtiyaçları ise valilik ve kaymakamlık bünyelerinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanıyor.

Kentte ayrıca her vakit namazlarının ardından cemaate bilgilendirme çalışması yapılıyor ve kentin hemen hemen her noktasındaki bilboardlarda maske, sosyal mesafe ve temizlik konusuna dikkat çekecek bilgi ve görseller paylaşılıyor.