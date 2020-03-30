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Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Mersin'in Anamur, Gülnar ve Mut ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

30.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:49
Mersin 'in Anamur , Gülnar ve Mut ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Anamur'da Kovid-19 riskine karşı yapılan trafik denetimlerinde sürücülerin ateşleri ölçüldü. Kaymakam İsmail Gültekin, ilçede genelgeler ve bilim kurulunun tavsiyelerine uygun tedbirlerin devam ettiği söyledi. Marketlerin girişlerine koronavirüs konusunda bilgilendirme afişleri de asıldı.
Gülnar ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Tıbbi Maske Üretimi Projesi" başlatıldı. Proje kapsamında 11 kadın sağlık çalışanı ve güvenlik güçleri için maske yapacak. Kaymakam Mustafa Ayvat, ilk etapta 50 bin maske üretileceğini belirterek, ihtiyaç durumuna göre bu sayının artırılabileceğini kaydetti.
Mut ilçesinde ise "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 176 vatandaşa destekte bulundu. İlçe genelinde çalışma yapan ekipler, yaşlı vatandaşların gıda ve ilaç alışverişini yaptı, talep edenlerin evlerini dezenfekte etti. Kaymakam Muammer Köken, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı ilçede tedbirlerin alınmaya devam ettiğini söyledi.
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Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Gülnar, Anamur, Mersin, Mut, Güncel

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Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
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