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Kovid-19 tedbirleri - Vali Aykut Pekmez

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 275 kişiye idari para cezasının uygulandığını bildirdi.

07.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:31
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 275 kişiye idari para cezasının uygulandığını bildirdi.
Yayımladığı videoda kentteki tedbirleri ve çalışmaları anlatan Pekmez, salgınla ilgili hem Adıyaman'da hem Türkiye 'de birçok tedbirin hayata geçirildiğini söyledi.
Bu kapsamda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bu güne kadar 650 vatandaşın maaşını evine götürdüğünü, 4 bin 120 talebi yerine getirdiğini anlatan Pekmez, 11 bin 834 vatandaşın nakdi yardımının da evlerinde teslim edildiğini anlattı.
İl dışından gelen vatandaşların 14 gün boyunca kendi evlerinde izolasyonlarını sağlamalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Pekmez, "Bu kapsamda ilimize gelen 4 bin 814 vatandaşımızın takibi yapıldı. Şu anda bin 963 vatandaşımızın bu izolasyonu sağlayıp sağlamadıklarının takibi sağlık emniyet ve jandarma birimlerimizce yapılmaktadır." diye konuştu.
Pekmez, Adıyaman'da 810 kişiye seyahat izin belgesi verildiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 102 bin 158 araç içerisinde 215 bin 233 vatandaş kontrol edildi. Ancak alınan tedbirlere uymayan 275 vatandaşımıza idari para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızdan da çalışmalara destek vermesini istiyoruz. Öyle ki zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmasın. Bir kişinin tedbirlere uymaması yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atabilir. Bu tedbirlere ne kadar uyarsak, ne kadar sabır gösterirsek bu süreci o kadar kısa zamanda Adıyaman ve ülke olarak atlatabiliriz." Kovid-19 tedbirleri - Vali Aykut Pekmez

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Türkiye, Güncel

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Kovid-19 tedbirleri - Vali Aykut Pekmez
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