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Kovid-19 tespit edilen Tom Hanks'ten iyi haber

Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladı.

23.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:54
Kovid-19 tespit edilen Tom Hanks'ten iyi haber
Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladı.
Hanks, Twitter hesabından, eşinin ve kendisinin iyileşme süreçlerine ilişkin, "İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz." mesajını paylaştı.
Virüsün bulaşmasını engellemek için kendi kendini karantinaya almanın önemine ilişkin Hanks, "Korunaklı bir yerde kalmak şu şekilde işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından da size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?" ifadelerini kullandı.
Hanks mesajında, "Biraz zaman alacak ancak birbirimizle ilgilenirsek, elimizden geldiğince yardım edersek ve bazı konforlardan vazgeçersek, bu da geçecek. Bunu halledebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Hanks ve eşi Wilson, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını 12 Mart'ta açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Rita Wilson, Tom Hanks, Twitter, Güncel

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