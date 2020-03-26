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Kovid-19 testi negatif çıkan milli boksör Serhat Güler, taburcu edildi

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikincisi negatif çıkan milli boksörü Serhat Güler'in kontrol altında tutulduğu hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

26.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:10
Kovid-19 testi negatif çıkan milli boksör Serhat Güler, taburcu edildi
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikincisi negatif çıkan milli boksörü Serhat Güler'in kontrol altında tutulduğu hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Güler'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için bulunduğu İngiltere'den 17 Mart'ta Türkiye'ye döndüğü hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle koronavirüs testine tabi tutulmuştur. İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibarıyla taburcu edilmiştir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Serhat Güler, Spor

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Haberler ›› Spor ››Kovid-19 testi negatif çıkan milli boksör Serhat Güler, taburcu edildi - Spor
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