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Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan ve elindeki kırık cam parçasıyla polise direnen kişi, güçlükle yakalandı.

11.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:07
Adana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan ve elindeki kırık cam parçasıyla polise direnen kişi, güçlükle yakalandı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine koronavirüs şüphesiyle giden ve testleri pozitif çıkan H.S, tedavi için gözetim altına alınmak istenince kırdığı camın parçasını boğazına dayayarak hastaneden kaçtı.
Durumun haber verildiği polis ekipleri, H.S'nin Dr. Mithat Özhan Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Polisleri fark eden H.S, elindeki cam parçasını tekrar boğazına dayayarak hastaneye geri dönmemek için ekiplere direndi.
İkna çalışmalarından sonuç alamayan koruyucu kıyafetler giyen polis ekibi, H.S'yi bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak yakaladı.
H.S. bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü. Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel
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