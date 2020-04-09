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Kovid-19'u yenen 100 hasta alkışlarla taburcu edildi

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 100 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

09.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:05
Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 100 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edilen hastaları sağlık görevlileri evlerine uğurladı. Hastalar sağlık görevlilerine el sallayarak teşekkür etti.
Taburcu edilenler 14 günlük karantina süresine ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri konusunda bilgilendirildi. Kovid-19’u yenen 100 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel
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