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Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

09.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:28
Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mert Çakıcı (9), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür'ün (71) tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastalığı atlatan 3 kişi evlerinde karantina altında tutulacak. Kovid-19’u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Orhangazi, Bursa, Güncel
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