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Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 kişi hastaneden evlerine alkışlarla uğurlandı.

08.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:42
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 kişi hastaneden evlerine alkışlarla uğurlandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Turgutlu Devlet Hastanesine başvuran Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak'a (85) yapılan testler sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.
Hastaneye yatırılan 3 hasta, geçen sürede tedaviye olumlu cevap verdi. Dün yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan hastaların taburcu edilmelerine karar verildi.
Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine yolcu edildi. Sağlık durumları evlerinden takip edilecek olan 3 kişi, kendileriyle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür etti. Kovid-19’u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haberler

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