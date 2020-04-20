Kovid-19'u yenen 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 4 kişi, hastanelerden alkışlarla taburcu edildi.
20.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:02
Burdur Devlet Hastanesinde 47 ve 19 yaşlarında erkek ile 45 yaşında kadın, Bucak Devlet Hastanesinde ise 61 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi.
Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA
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