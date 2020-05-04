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Kovid-19'u yenen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan 5 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

04.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:30
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan 5 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören 5 hasta, sağlığına kavuştu.
Kovid-19'u yenen 5 kişi, hastane çalışanları tarafından çiçek ve alkışlarla uğurlandı.
Sağlığına kavuşanlardan Mustafa Şıldır, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede 18 gün tedavi gördüğünü belirtti.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Şıldır, maske takma ve sosyal mesafeyi korumanın önemini acı bir tecrübeyle anladığını söyledi.
Şıldır, sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Böylece Şanlıurfa'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan sayısı 98'e ulaştı. Kovid-19’u yenen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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