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Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki Manisalı hasta taburcu edildi

Kronik rahatsızlıkları bulunmasına karşın yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran 82 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:21
Kronik rahatsızlıkları bulunmasına karşın yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran 82 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu edildi.
Soma Devlet Hastanesinde 12 gün önce tedavi altına alınan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Bekir Karakaya , hastalığı yenmeyi başardı.
Karakaya'nın kronik bronşit, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklarının da bulunduğu kaydedildi.
Bekir Karakaya, kendisini alkışlarla hastaneden uğurlayan sağlık çalışanlarına, alkışla karşılık verdi.
Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah sizlerden, devletimizden razı olsun. Allah sağlık çalışanlarını başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan , Karakaya'nın Soma Devlet Hastanesinden taburcu edilen, dokuzuncu Kovid-19 hastası olduğunu kaydetti. Çağlayan, Karakaya'nın kontrollerinin evde devam edeceğini söyledi.
Çağlayan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kovid-19’u yenen 82 yaşındaki Manisalı hasta taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Karakaya, Çağlayan, Soma, Güncel
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