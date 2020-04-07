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Kovid-19'u yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

07.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:46
Elazığ 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi'nde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 9 vakanın tedavisi tamamlandı.
Tedavisi tamamlanan hastalar, hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taburcu edilen hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şunları kaydetti:
"İlimizde tedavileri devam eden 9 pozitif vakamız dün akşam itibariyle tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum." Kovid-19’u yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Fırat Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

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Kovid-19'u yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi
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