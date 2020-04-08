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Kovid-19'u yenen Belediye Başkanı Tandoğan'dan "Sigarayı bırakın" çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

08.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:30
Kovid-19'u yenen Belediye Başkanı Tandoğan'dan
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ordu 'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.
Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-16 gün önce şüphe üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.
Tandoğan, 12 gün hastanede yattığını, ardından taburcu edildiğini belirterek, "15 gün daha 'evde kendini izole et' dediler. Evdeyim, yanımda kimse yok. Tek başıma köyde kalıyorum." dedi.
Herhangi bir şikayeti kalmadığını dile getiren Tandoğan, şöyle konuştu:
"Bende çok ateş değil ama aşırı derecede ağrı yaptı. Eklemlerim, kaslarım, sırtımda ağrı oldu. Şu anda ağrılarım gitti. Hatta bel fıtığı vardı, ondan sandım ama şu anda o ağrılarım gitti, kalmadı. Bende başka sendrom göstermedi. Hafif bir öksürük geldi ama o da uzun sürmedi, 3 günde bitti."
Tandoğan, vatandaşlara sigarayı bırakmaları çağrısında bulunarak, "Burada en önemli etken hayatımda hiç sigara içmemem, doğru, düzgün beslenmem, vücut direncimin yüksek olması. Bunlar beni dirençli yaptı. Sigara içmemenin büyük faydasını gördüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Perşembe, Ordu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kovid-19'u yenen Belediye Başkanı Tandoğan'dan 'Sigarayı bırakın' çağrısı - Haberler

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