Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19'u yenen dede ile torunundan "evde kal" çağrısı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edilen dede ile torunu "evde kal" çağrısında bulundu.

13.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:56
Tunceli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edilen dede ile torunu "evde kal" çağrısında bulundu.
Tunceli Devlet Hastanesinde 10 günlük tedavinin ardından 6 Nisan'da taburcu edilerek evlerine gönderilen Metin (58) ve torunu Atakan Demirci (9), yaşadıkları sürece ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Dede Demirci, grip olduklarını zannettiklerini ancak şikayetlerinin artması üzerine durumu sağlık birimlerine ilettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Sağ olsun hastaneden bize ambulans gönderip önce ağabeyimi aldılar. Aradığımızda ağabeyimin Kovid -19 testinin pozitif çıktığını söylediler. İki saat sonra bizi de adreslerimizden aldılar. Orada ilk müdahaleyi ve hastaneye yatışımızı yaptılar. Ben ve torunum 10 gün yattık ve hastane çalışanlarınca alkışlanarak ambulansla tekrar evimize bırakıldık."
Tedavi süreçleriyle ilgilenen Tunceli Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Demirci, "Sağlıklı kalmak istiyorsan evde kal Türkiye'm" dedi.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden 9 yaşındaki Atakan Demirci de herkesin hastalığı ciddiye almasını ve evde kalması gerektiğini söyledi. Kovid-19’u yenen dede ile torunundan ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19'u yenen dede ile torunundan 'evde kal' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: Leylekler, Sındırgı Belediye binası çatışındaki yuvalarına geldi - Haber 16:41: Gedizli hayırsever iş adamı 2 bin adet gıda paketi dağıttı - Haber 16:40: Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ziyarete kapatıldı - Haber 16:40: Hatay'da polisler küçük kızın oyun hamuru isteğini geri çevirmedi - Haber 16:38: Gaziosmanpaşa Belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler