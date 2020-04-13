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Kovid-19'u yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

Taburcu olan kadın doktorun odasından çıkması Kadın doktora sağlık çalşışanları tarafından çiçek verilmesi Kadın doktorun sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanması Kovid-19'u yenen doktor alkışlarla taburcu oldu Gümüşhane'de yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Ö.E.K.

13.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:14
Taburcu olan kadın doktorun odasından çıkması
Kadın doktora sağlık çalşışanları tarafından çiçek verilmesi
Kadın doktorun sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanması
Kovid-19'u yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
Gümüşhane 'de yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Ö.E.K. (35), sağlığına kavuşarak meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ö.E.K, 6 Nisan tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle pandemi hastanesi olarak kullanılan Gümüşhane Yeni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın doktor, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
Meslektaşlarının ve sağlık çalışanlarının çiçek takdim ederek alkışlarla uğurladığı kadın doktor, 14 gün daha evinde izole olacak. Kovid-19’u yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel
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