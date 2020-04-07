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Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

07.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:42
Denizli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Koronavirüs teşhisi konulan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Tedavisi başarıyla sonuçlanan Ekiz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
Ekiz, hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Kovid-19’u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Denizli, Güncel

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Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
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