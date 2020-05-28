Kovid-19'u yenen hasta şarkı ve alkışlarla hastaneden ayrıldı

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Ethem Selçuk, şarkı ve alkışlarla taburcu edildi.

28.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:02
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Ethem Selçuk, şarkı ve alkışlarla taburcu edildi.
Kovid-19 şüphesiyle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine başvuran ve testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Selçuk, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Taburcu edilen Selçuk, doktor ve hemşirelerle "Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar kalbimde sevgin oldukça" şarkısı ve alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Öte yandan, kent genelinde hastanede Kovid-19 tedavisi tamamlanan 60'ıncı hasta olduğu öğrenildi. Kovid-19’u yenen hasta şarkı ve alkışlarla hastaneden ayrıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Fırat Üniversitesi, Elazığ, Selçuk, Güncel, Haber

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