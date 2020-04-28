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Kovid-19'u yenen hasta taburcu edildi

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 67 yaşındaki Hüseyin M. hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

28.04.2020 21:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:42
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 67 yaşındaki Hüseyin M. hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.
Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alınan Hüseyin M. sağlığına kavuştu.
Tedavisi tamamlanan Hüseyin M. sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Hastanenin önünde gazetecilere açıklama yapan Hüseyin M. sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Hüseyin M, "Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun. Hastanede çok iyi bir tedavi gördüm. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
"En önemli şikayet ateş, nefes darlığı ve öksürük"
Prof. Dr. Neşe Demirtürk de yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığının, sadece yüzde 15-20 vakada ağır akciğer hastalığı tablosunda seyrettiğini belirtti.
"Hastalardaki en önemli şikayet ateş yüksekliği, nefes darlığı ve öksürük" diyen Demirtürk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların hastalığı ağır geçirdiğini ve hayati tehlike ile karşılaştığını kaydetti.
Hastalığın erken fark edilmesinin önemine değinen Demirtürk, şunları söyledi:
"Her ne kadar mevcut ilaçların yüzde 100 etkin olduğu kanıtlanmamış olsa da özellikle hidroksiklorokin ve favipiravir ilaçlarını birlikte ve erken dönemde kullandığımız hastalarda oldukça iyi klinik yanıtlar aldığını gördük. Bu tedaviler ülkemizde Kovid-19 Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde yer alan ve Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar arasındadır. Erken tedavi ile hastaların yoğun bakım ihtiyaçları azalabiliyor ancak bu hastaların iyileşip taburcu olduktan sonra bir süre daha virüsü yayabilecekleri unutulmamalı ve bu yüzden taburcu olduktan sonraki 14 gün boyunca sıkı izolasyon koşullarına uymaları son derece önemlidir." Kovid-19’u yenen hasta taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Güncel, Haber

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