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Kovid-19'u yenen Manisalı 2 genç evlerine uğurlandı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Manisalı 2 genç, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

13.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:48
Kovid-19'u yenen Manisalı 2 genç evlerine uğurlandı
Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Manisalı 2 genç, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
Alaşehir ilçesinde yaşayan Fırat Durak (23) ile Hasret Demir (29), bir hafta önce yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvurdu.
Tetkikleri yapılan Durak ve Demir'in Kovid-19 testleri pozitif çıkınca Alaşehir Devlet Hastanesine tedavi altına alındılar.
Bir hafta sonra sağlıklarına kavuşan 2 genç, hastane personeli tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.
Fırat Durak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün boyunca kendileriyle yakından ilgilendiklerini söyledi.
Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Durak, "Doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Fırat Durak'ın babası Ayhan Durak ise 7 gün sabırla beklediklerini ve güzel haberi sabah aldıklarını belirtti.
80 yaşındaki babasının da Kovid-19 tedavisi gördüğünü hatırlatan Durak, "Oğlum kurtuldu inşallah sıra babamda, ondan da güzel haberleri bekliyoruz. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Alaşehir, Fırat, Güncel
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