Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19'un ABD'de sağlık çalışanlarında ruh sağlığı krizine neden olabilir

ABD'de şiddetini giderek artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık sektörü çalışanlarında ruh sağlığı krizinin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

08.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:52
Kovid-19'un ABD'de sağlık çalışanlarında ruh sağlığı krizine neden olabilir
ABD'de şiddetini giderek artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık sektörü çalışanlarında ruh sağlığı krizinin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

ABD merkezli Rand Corporation adlı düşünce kuruluşunun yayınladığı "Pandeminin Ortasında, Ruh Sağlığı Krizi Beliriyor Olabilir" başlıklı analizde, ABD'de salgına karşı zorlu şartlarda çalışan sağlık görevlilerinin ruh sağlığının olumsuz etkilenebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Analizde ülke çapındaki acil servisler ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık görevlilerinin benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştığı vurgulandı.
Sınırlı kaynakların hastalara nasıl dağıtılacağına karar verme, uzun ve zorlu mesailer, personel yetersizliği ve virüsten korunmak için ekipman yetersizliği bu zorluklar arasında gösterildi.

En büyük sorun hangi hastaya solunum cihazı sağlanacağı kararı

Zorlu çalışma şartlarının sağlık çalışanlarının kısa ve uzun vadeli ruh sağlığı üzerinde önemli sonuçları olabileceğine işaret edilen analizde, ABD sağlık sisteminin mevcut salgına çözüm üretme ve uzun vadede ayakta kalabilme gücünün zayıflayabileceği belirtildi.

Ayrıca, sağlık çalışanlarının karşılaştığı en büyük sorunun hangi hastaya solunum cihazı sağlanmasına ilişkin karar vermek olduğu vurgulandı.
Salgın sırasında yaklaşık bir milyon Amerikan vatandaşının solunum cihazı desteğine ihtiyacı olabileceği ancak ülke genelindeki hastanelerde sadece 160 bin ve Stratejik Ulusal Stok'ta ise 9 bin solunum cihazı bulunduğuna işaret edildi.
Analizde solunum cihazı yetersizliği nedeniyle bazı Kovid-19 hastalarının bu cihazdan mahrum kalabileceği tahmininde bulunuldu.

Şiddetli tükenmişlik ve psikolojik hastalık riski

SARS ve MERS salgınlarından sonra kliniklerde çalışan tedavi uzmanlarının yüksek düzeyde korku, endişe, depresyon ve travma sonrası stres yaşadığı hatırlatılan analizde, zorlu çalışma koşullarının sağlık çalışanlarını şiddetli tükenmişlik ve uzun vadeli psikolojik hastalık riskiyle karşı karşıya bırakabileceğine işaret edildi.

Ayrıca, Kovid-19 salgınına karşı ön cephede çalışan sağlık görevlilerinin madde bağımlılığı ve hatta intihar düşüncesine kapılma riskinin altı çizildi. Bunu önlemek için ise ruh sağlığı koruyacak özel tedavilerin uygulanması gerektiğine işaret edildi.

Sağlık çalışanlarının psikolojik direnci desteklenmeli
Sık vardiya değişimleri ve molaların, stresi ve fiziksel etkileri azaltabileceği önerisinde bulunulan analizde, personelin dinlenebilmesi için özel bir yer sağlamanın ve vardiyalar arasında yeterli zaman verilmesinin de önemli olabileceği vurgulandı.

Ayrıca, sağlık çalışanları için çocuk bakım desteği veya alternatif konaklama imkanları gibi kolaylıkların sağlanmasının da virüsün ailelere yayılma riskini en aza indireceğine işaret edildi.

Hiçbir sağlık çalışanının etik açıdan zorlayıcı kararlarda kendini tek başına sorumlu hissetmemesi için ise ortak karar verme mekanizmasının kurulması tavsiyesinde bulunuldu.
Psikolojik ilk yardım eğitimi, danışmanlık hizmetlerine erişim ve yeterli dinlenmeye izin verme gibi çözümlerin de ülkedeki her hastanenin düzenli planlama ve hazırlığına dahil edilebileceği önerisi yapıldı.

Halk sağlığını korumak için kendilerini riske atan sağlık çalışanlarının psikolojik direncinin desteklenmemesinin salgına karşı son savunma hattını riske atacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Rand Corporation, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19'un ABD'de sağlık çalışanlarında ruh sağlığı krizine neden olabilir - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Van'da eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 18:48: ABD'de Demokrat Başkan aday adayı Sanders yarıştan çekildi - Haber 18:48: Suşehri Belediyesi sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı - Haber 18:48: Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması - Haber 18:47: Çubuk'ta Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin