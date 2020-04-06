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Kovid-19'un Afrika ekonomisine maliyeti 270 milyar dolar olabilir

Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kıta ekonomisinde yaklaşık 270 milyar dolarlık ticari kayba yol açmasının beklendiğini açıkladı.

06.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
Kovid-19'un Afrika ekonomisine maliyeti 270 milyar dolar olabilir
Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kıta ekonomisinde yaklaşık 270 milyar dolarlık ticari kayba yol açmasının beklendiğini açıkladı.
AfB'nin virüsün Afrika ekonomisine etkilerine ilişkin hazırladığı rapora göre, hemen hemen tüm kıta ülkelerini vuran salgın yüzünden bu yıl ihracat ve ithalat geçen yıla oranla yüzde 35 azalacak.
Kıtada turizm, sanayi, havacılık gelirleriyle Afrika diasporasından gelen havalelerde önemli ölçüde düşüş beklenirken, durumun bu şekilde sürmesi halinde yaklaşık 20 milyon kişi işini kaybedecek.
Afrika'nın gayrisafi milli hasılasının yüzde 60'ını oluşturan Nijerya, Güney Afrika, Mısır, Cezayir ve Fas'ın gelirlerinin dörtte biri turizm ve petrole dayalı olduğu için kıta ekonomisi önemli ölçüde yavaşlayacak.
Virüse karşı verilen mücadelede kamu harcamalarında ise yaklaşık 130 milyar dolarlık bir artış bekleniyor.
Kıtada, 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçerken, 414 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Afrika, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kovid-19'un Afrika ekonomisine maliyeti 270 milyar dolar olabilir - Ekonomi

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