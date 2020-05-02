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Kovid-19'un anne-babasından ayırdığı ikiz kardeşlere doğum günü sürprizi - İZMİR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Mardin'de görev yapan hemşire anneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu babalarından ayrı, anneannelerinin İzmir'deki evinde 6 yaşına giren ikiz kardeşlere, Güzelbahçe Belediyesi sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

02.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:36
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Mardin'de görev yapan hemşire anneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu babalarından ayrı, anneannelerinin İzmir'deki evinde 6 yaşına giren ikiz kardeşlere, Güzelbahçe Belediyesi sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
Güzelbahçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de görev yapan Meltem G, Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye mesaj göndererek, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçede yaşayan anneannelerinin yanında olan Kuzey ve Rüzgar isimli ikiz çocuklarının doğum günü kutlaması için yardım istedi.
Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin organizasyonuyla, sosyal mesafe kuralları gözetilerek çocuklar için doğum günü partisi düzenlendi. İkizlerin yanı sıra çiftin diğer çocukları 4 yaşındaki Elif'e de hediyeler verildi. Kutlamaya, anne ve baba da görüntülü telefon bağlantısıyla katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa İnce, annenin gönderdiği mesajın kendisini duygulandırdığını belirtti. İnce şunları kaydetti:
"Bu yaştaki çocukların anne ve babanın sevgi ve şefkatine ihtiyaçları var. Fakat içinde bulunduğumuz bu durum maalesef bu zorlu koşulları da yaratıyor. Umarız bu hastalık bir an önce son bulur, Kuzey, Rüzgar ve Elif anne ve babalarına kavuşurlar. Onlar vatanları için büyük mücadeleler veriyorlar. Bizler vatanı onlara emanet ettik, onlar da çocuklarını bizlere emanet ettiler." Kovid-19’un anne-babasından ayırdığı ikiz kardeşlere doğum günü sürprizi - İZMİR

Kaynak: AA

Etiketler: Güzelbahçe, Mardin, İzmir, Güncel, Haber

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