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Kovid-19'un bilişim dünyasına etkisi online etkinlikte konuşulacak

Türksat ve International Data Corporation (IDC) Türkiye, "Covid-19'un e-devlet hizmetlerine, ulusal bilişim stratejilerine ve siber güvenliğe etkisi" başlıklı online bir etkinlik gerçekleştirecek.

10.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:06
Kovid-19'un bilişim dünyasına etkisi online etkinlikte konuşulacak
Türksat ve International Data Corporation (IDC) Türkiye , "Covid-19'un e-devlet hizmetlerine, ulusal bilişim stratejilerine ve siber güvenliğe etkisi" başlıklı online bir etkinlik gerçekleştirecek.
Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, IDC Türkiye ile Türksat stratejik iş birliğiyle düzenlenecek, "Covid-19'un e-devlet hizmetlerine, ulusal bilişim stratejilerine ve siber güvenliğe etkisi" konulu online etkinlik, 16 Nisan'da "IDC Dijital Toplantı Platformu" üzerinden yapılacak.
Kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından birçok yönetici ve temsilcinin katılımıyla düzenlenecek etkinlik, Türksat Tanıtım ve Kablo İnfo kanallarının yanında Türksat'ın Youtube adresinden de canlı yayınlanacak.
Kovid-19 pandemisi sürecinde e-Devlet Kapısı'nın işlevselliği, ulusal siber güvenlik stratejileri, yaşanan ekonomik gelişmeler, kriz yönetimi ve uzaktan çalışma kültürü, sürdürülebilir enerji kaynakları, veri odaklı hizmetlerin faydaları ve akıllı şehir insiyatifleri gibi başlıkların uzmanlar tarafından değerlendirileceği etkinliğin kayıtları "http://idc.com/event/itsec2020ank" adresinden online gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Türksat, Ekonomi
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