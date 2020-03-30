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Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı

Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtilerine yol açan Kovid-19'un yeni bir belirtisi daha keşfedildi. Yapılan araştırmaya göre her 30 hastadan 1'inde göz akı iltihaplanması olan ve halk arasında 'pembe göz' olarak da bilinen konjonktivite rastlandı.

30.03.2020 07:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:44

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.

Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan her 30 hastadan 1'inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.

KOVID-19'UN YENİ BELİRTİSİ: KONJONKTİVİT

ABD'li doktorlar, Çin'deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

DİĞER BELİRTİLER DE VARSA SAĞLIK KURUMLARINA BAŞVURUN

Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, Kovid-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.

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Her 30 koronavirüs hastasından 1’inde ’pembe göz’ olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi

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