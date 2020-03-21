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Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" vaka tespit edilmedi

Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi.

21.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:32
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, üçüncü kez
Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 41 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yurt dışından gelenlerde görülen ve "ithal vaka" adı verilen vaka sayısının 269'a çıktığı kaydedildi.
Vuhan'da Kovid-19 denetim noktaları kaldırılmaya başladı
South China Morning Post'un haberine göre, ülke içi yeni vakanın görülmemesinin ardından yetkililer, salgının başladığı Vuhan'daki Kovid-19 denetim noktalarını kaldırmaya başladı.
Vuhan şehir merkezi dışındaki yolların kapalı tutulmaya devam edildiği vurgulanırken, gelişmeler havai fişeklerle kutlandı.
Haberde, yetkililerin gerçek rakamları açıklamadığı endişesini taşıyanların olduğuna da dikkat çekildi.
Vuhan sakinlerinden Wen Ji, son 3 günde yeni vakaya rastlanmadığı bilgisine şüpheyle yaklaştığını söyledi.
Evde kalmaya devam etmenin en güvenli yol olduğunu belirten Wen, "Rakamlara inanmıyorum." ifadesini kullandı.
Dünden bu yana 7 kişi hayatını kaybetti
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıplarının 3 bin 255'e yükseldiği belirtildi.
Çin ana karasında, şimdiye kadar toplam 81 bin 8 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

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