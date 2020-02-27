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Kovid-19'un sarstığı İtalya'ya komşu Vatikan'da Papa'nın geçirdiği rahatsızlık dikkati çekti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti.

27.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:30Kovid-19'un sarstığı İtalya'ya komşu Vatikan'da Papa'nın geçirdiği rahatsızlık dikkati çekti
Katoliklerin ruhani lideri ve Devlet Başkanı Franciscus, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı 'ya komşu Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa'nın rahatsızlık geçirmesi dikkati çekti.
İtalyan ajansı ANSA'nın haberine göre, Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, 83 yaşındaki Papa Franciscus'un hafif bir rahatsızlık geçirdiğini ve bu nedenle bugün katılması planlanan programlarını iptal ederek konutunda dinlendiğini belirtti.
Bruni, ruhani liderin programında başka bir değişiklik bulunmadığını ifade etti.
Papa, dünkü kabulde çok sayıda kişiyle yakın şekilde temas etti
Papa Franciscus, her çarşamba Vatikan'da genel kabul oturumu düzenliyor ve dünyanın pek çok yerinden gelen inananları ağırlıyor.
Papa Franciscus'un dünkü genel kabulde de çok sayıda kişiyle yakın şekilde temas ettiği kaydedildi. Papa'nın bu sırada sık sık öksürüp, burnunu sildiği gözlendiği ve soğuk algınlığı rahatsızlığı geçirdiği ifade edildi.
Komşu İtalya'da ise virüs nedeniyle ölü sayısının 17'ye yükseldiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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