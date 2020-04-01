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Kovid-19 uyarılarına rağmen yoğunluk dikkati çekti - AĞRI/

AĞRI: -Sokağa çıkma sınırlandırmaların rağmen caddelerde gezen vatandaşlar -Polisin anonslu uyarı yaparak vatandaşlara evde kal çağrısı yapması -Caddede yoğunluk oluşturan vatandaşlar -Ekiplerce Cumhuriyet Caddesi giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılması -Vatandaşların kontrollü...

01.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:57
AĞRI:
-Sokağa çıkma sınırlandırmaların rağmen caddelerde gezen vatandaşlar
-Polisin anonslu uyarı yaparak vatandaşlara evde kal çağrısı yapması
-Caddede yoğunluk oluşturan vatandaşlar
-Ekiplerce Cumhuriyet Caddesi giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılması
-Vatandaşların kontrollü olarak caddeye alınması
IĞDIR:
Zübeyde Hanım Bulvarından görüntüler
Atatürk Caddesinden görüntüler
Polisin anonslu uyarı yaparak vatandaşlara evde kal çağrısı yapması
- Ağrı
Ağrı'da da Cumhuriyet Caddesi ile bazı alanlarda birçok kişinin olduğu görüldü.
Polis ekipleri, anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor. Başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere bazı caddelerde yoğunluğu azaltmak için giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı.
Vatandaşların caddeye giriş çıkışları polislerce kontrollü olarak sağlanıyor.
Iğdır
Iğdır'da ise vatandaşlar özellikle Atatürk Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yoğunluk oluşturuyor.
Belediye ve polisler tarafından dışarıda olan vatandaşlara "Evde kalın." çağrısı yapıyor.
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda banka şubelerinin bulunduğu alanlarda yoğunluk görüldü. Polisler, sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda da anons yaparak uyarıyor. Kovid-19 uyarılarına rağmen yoğunluk dikkati çekti - AĞRI/

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Iğdır, Ağrı, Güncel

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Kovid-19 uyarılarına rağmen yoğunluk dikkati çekti - AĞRI/
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