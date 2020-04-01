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Kovid-19 uyarılarına rağmen yoğunluk dikkati çekti

Aydın, Ağrı ve Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve uyarılara rağmen bazı cadde ve bulvarlarda yoğunluk dikkati çekti.

01.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:41
Aydın , Ağrı ve Iğdır 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve uyarılara rağmen bazı cadde ve bulvarlarda yoğunluk dikkati çekti.
Ülke genelinde vatandaşlar, yetkililerin Kovid-19 uyarılarını dikkate alırken, bazı şehirlerde yoğunluk gözlendi.
Aydın'daki Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda, birçok kişinin dışarıda olduğu görüldü. Büyükşehir ve Efeler belediyeleri tarafından kentin tüm noktalarındaki bankların etrafının şeritle çevrilmesine rağmen bazı vatandaşlar, buralarda oturmaya devam etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bankların etrafında toplananları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.
- Ağrı
Ağrı'da da Cumhuriyet Caddesi ile bazı alanlarda birçok kişinin olduğu görüldü.
Polis ekipleri, anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor. Başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere bazı caddelerde yoğunluğu azaltmak için giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı.
Vatandaşların caddeye giriş çıkışları polislerce kontrollü olarak sağlanıyor.
Iğdır
Iğdır'da ise vatandaşlar özellikle Atatürk Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yoğunluk oluşturuyor.
Belediye ve polisler tarafından dışarıda olan vatandaşlara "Evde kalın." çağrısı yapıyor.
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda banka şubelerinin bulunduğu alanlarda yoğunluk görüldü. Polisler, sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda da anons yaparak uyarıyor.
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Kovid-19 uyarılarına rağmen yoğunluk dikkati çekti

Kaynak: AA

Etiketler: Menderes, Aydın, Iğdır, Ağrı, Güncel

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Kovid-19 uyarılarına rağmen yoğunluk dikkati çekti
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