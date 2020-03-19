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Kovid-19 vaka sayısı Fas'ta 58, Tunus'ta 39 oldu

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kuzey Afrika'da da etkisini artırırken, toplam vaka sayısı Fas'ta 58'e, Tunus'ta 39'a çıktı.

19.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:08
Kovid-19 vaka sayısı Fas'ta 58, Tunus'ta 39 oldu
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kuzey Afrika'da da etkisini artırırken, toplam vaka sayısı Fas 'ta 58'e, Tunus 'ta 39'a çıktı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişide daha virüs tespit edildiği aktarıldı.
Böylece Fas'ta toplam pozitif vaka sayısının 58'e yükseldiği belirtildi.
İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta tespit edildiği Fas'ta şu ana kadar virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
Tunus'ta ilk iyileşen vaka
Tunus Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığa bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, son 24 saatte 10 kişide virüsün pozitif çıktığını duyurdu.
Ülkede koronavirüs vakalarının 25'inin yurt dışı kaynaklı, 14'ünün ise içeriden hastalığı kaptığını aktaran Bin Aliyye, Tunus'ta ilk defa bir kişinin koronavirüsü yendiğini belirtti.
Bin Aliyye, ülkede şu ana kadar 8 bin 787 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını, bunlardan 5 bin 628'inin gerekli süreyi tamamlayarak karantinadan çıktığını, 3 bin 159'unun ise hala müşahede altında olduğunu paylaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Afrika, Tunus, Fas, Güncel

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