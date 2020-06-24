Kovid-19 vakası artan Şarkışla'da giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak - SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.

24.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:27
Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı'nın Vali Ayhan'ın başkanlığında yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, son günlerde Şarkışla'da görülen Kovid-19 vakalarına işaret etti.
Bazı ilçelerde son zamanlarda vaka artışının gözlemlendiğini vurgulayan Ayhan, "Şarkışla ilçemizdeki vakaları analiz ettiğimizde bulaş kaynağının Ankara ve Kayseri'den temas yoluyla geldiği tespitini yaptık. Başta Şarkışla ilçemiz olmak üzere daha sıkı tedbirler uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
İlçede alınan tedbir kararları hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Bu nedenle ilçe girişlerinde 24 saat esaslı olmak üzere, tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alacağız. Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz. İlçe merkezinde maske kullanımı ile ilgili denetimleri sıkılaştıracağız."
Vali Ayhan taziye ziyareti, asker uğurlama, toplu yemek, söz, nişan, düğün gibi organizasyonlara da izin verilmeyeceğini vurgulayarak, kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu kentte son günlerde yapılan denetimlerde 74 kişiye maske takmadıkları için para cezası uygulandığını ifade etti.
Ayhan, ayrıca hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Kovid-19 vakası artan Şarkışla’da giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Haber

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