Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüş Kazakistan'da döviz piyasasındaki etkisini sürdürüyor
NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Kazakistan'da döviz piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
16.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:58
NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Kazakistan 'da döviz piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kazakistan Milli Bankası'nın, bugün faiz oranının yüzde 12'de sabit tutulacağını açıklamasının ardından milli para birimi tenge, keskin bir şekilde değer kaybetti. 1 dolar karşılığı 405 olan tenge 433'e çıktı.
Kazakistan Milli Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasalarda istikrarın sağlanması için gerekli müdahalelerin yapılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet televizyonu kanalı aracılığıyla halka hitap ederken, Kovid-19'un küresel ekonomiyi etkilediğini vurgulayarak, "Kazakistan, bu devasa krizin sonuçlarını hissediyor. Ekonomik felaketlere rağmen sosyal gerginliğin ve işsizliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.
Ülkenin uluslararası rezervlerinin 90 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Tokayev, "Bu, ülkede ekonomik istikrarın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ciddi bir garantidir." dedi.
Tokayev, yerel girişimcilerin desteklenmesi ve yeni iş yerlerinin oluşturulması için en az 300 milyar tenge (700 milyon dolar) tahsis edileceğini bildirdi.
Brent petrolün varil fiyatının geçen hafta yaklaşık 31 dolara gerilemesinin ardından 1 dolar karşılığı tenge 405'e yükselirken, Milli Banka, faiz oranını yüzde 12'ye çıkarmıştı.
Kazakistan Milli Bankası'nın, bugün faiz oranının yüzde 12'de sabit tutulacağını açıklamasının ardından milli para birimi tenge, keskin bir şekilde değer kaybetti. 1 dolar karşılığı 405 olan tenge 433'e çıktı.
Kazakistan Milli Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasalarda istikrarın sağlanması için gerekli müdahalelerin yapılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet televizyonu kanalı aracılığıyla halka hitap ederken, Kovid-19'un küresel ekonomiyi etkilediğini vurgulayarak, "Kazakistan, bu devasa krizin sonuçlarını hissediyor. Ekonomik felaketlere rağmen sosyal gerginliğin ve işsizliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.
Ülkenin uluslararası rezervlerinin 90 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Tokayev, "Bu, ülkede ekonomik istikrarın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ciddi bir garantidir." dedi.
Tokayev, yerel girişimcilerin desteklenmesi ve yeni iş yerlerinin oluşturulması için en az 300 milyar tenge (700 milyon dolar) tahsis edileceğini bildirdi.
Brent petrolün varil fiyatının geçen hafta yaklaşık 31 dolara gerilemesinin ardından 1 dolar karşılığı tenge 405'e yükselirken, Milli Banka, faiz oranını yüzde 12'ye çıkarmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Kazakistan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar