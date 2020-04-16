Kovid-19 yasağına rağmen Gana'dan ülkelerine geçmeye çalışan 22 Togolu yakalandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarını kapatan Batı Afrika ülkesi Gana'dan ülkelerine geçmek isteyen 22 Togo vatandaşı yakalandı.
16.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:22
Yerel medyada çıkan haberlere göre, 5'i kadın 22 kişi, Gana'nın sınır köylerinden yasa dışı yollarla Togo'ya geçmeye çalıştı.
Sınır ihlali yapan kişilerin Togo vatandaşı olduğu ve sınırı motosikletlerle gece geç saatlerde geçmeye çalıştığı açıklandı.
Yakalanan Togo vatandaşlarının Kovid-19 salgını nedeniyle gözlem altına alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA