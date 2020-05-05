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Kovid-19 yoğun bakım hemşiresinden meslektaşlarına müzik dinletisi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle çalışan meslektaşlarına moral vermek için müzik dinletisi sunuyor.

05.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:13
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle çalışan meslektaşlarına moral vermek için müzik dinletisi sunuyor.
Hastanenin Kovid-19 yoğun bakım bölümünde çalışan hemşire Cemil Erkek, iş arkadaşlarına moral olması amacıyla sağlık çalışanları için hazırlanan dinlenme odasında mini konser düzenliyor.
Yanında getirdiği "guilele" adı verilen müzik aletini çalıp şarkılar söyleyen Erkek, iş arkadaşlarına moral desteğinde bulunuyor.
Molaları müzik dinleyerek geçiren diğer sağlık çalışanları, meslektaşlarının sunduğu etkinliğe ilgi gösteriyor.
Cemil Erkek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Merve Erkek'in de aynı hastanede hemşire olarak çalıştığını söyledi.
Dinlenme zamanlarında eşi Merve'nin de katılımıyla sağlık çalışanlarına mini konser verdiğini aktaran Erkek, şunları kaydetti:
"Gerekli izinleri alarak bu müzik dinletisini başlattık. Yoğun tempoda çalışıyoruz ve bu şekilde motive oluyoruz. Bu süreçte motive olmamız bizim için önemli. Diğer arkadaşlarımız da motive için ellerinden geleni yapıyor. Farklı enstrüman çalan arkadaşlarımız da var. Meslektaşlarımdan çok güzel geri bildirimler alıyorum." Kovid-19 yoğun bakım hemşiresinden meslektaşlarına müzik dinletisi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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