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Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu!

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkılmasına rağmen Napoli, Ancelotti'nin görevine son vermişti. İtalyan teknik adam, yeni takımını İngiltere'de buldu ve Arsenal'in ilgisine olumlu yanıt verdi.

11.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:29

Dün akşam Genk'i 4-0 yenerek bir üst tura çıkmasına rağmen İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, bu sabah 'deki görevinden kovulmuştu. Ancelotti, yeni takımını 24 saat olmadan buldu.

İtalyan basınına göre; Unai Emery ile yollarını ayıran , Carlo Ancelotti ile ilk teması kurdu. Everton'ın da ilgilendiği Ancelotti'nin, daha önce Chelsea'de görev yaptığı için Londra'da çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

BU SEZON SERIE A'DA ÇALIŞAMAZ

Ancelotti'nin, İtalya Serie A kuralları gereği bu sezon bir başka Serie A takımında görev yapamayacağı ve Arsenal'in teklifine birkaç gün içinde olumlu yanıt vereceği kaydedildi.

Sezon başında Napoli'nin başına geçen İtalyan teknik adam, takımını Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkarmasına karşın Serie A'da beklenen sonuçları alamamış ve Napoli, 15. haftası geride kalan ligde 7. sırada yer almıştı.

Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu!

Arsenal, Napoli, Spor


HABER YORUMLARI (2)
NAPOLİ HAYRANI:napolinin kadrosu son iki senedir sürekli daha çok zayıfladı suçlu ancelotti değildi
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.:ama sonuçta hoca olarak orada yani kadro yapılanmasında söz sahibi birisi bu da var.
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Spor

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