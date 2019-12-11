Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu!

Dün akşam Genk'i 4-0 yenerek bir üst tura çıkmasına rağmen İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, bu sabah Napoli'deki görevinden kovulmuştu. Ancelotti, yeni takımını 24 saat olmadan buldu.

İtalyan basınına göre; Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal, Carlo Ancelotti ile ilk teması kurdu. Everton'ın da ilgilendiği Ancelotti'nin, daha önce Chelsea'de görev yaptığı için Londra'da çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

BU SEZON SERIE A'DA ÇALIŞAMAZ

Ancelotti'nin, İtalya Serie A kuralları gereği bu sezon bir başka Serie A takımında görev yapamayacağı ve Arsenal'in teklifine birkaç gün içinde olumlu yanıt vereceği kaydedildi.

Sezon başında Napoli'nin başına geçen İtalyan teknik adam, takımını Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkarmasına karşın Serie A'da beklenen sonuçları alamamış ve Napoli, 15. haftası geride kalan ligde 7. sırada yer almıştı.