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Köy buza döndü, şelaleler dondu

Köy buza döndü, şelaleler donduNİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle köy yakınlarında bulunan şelaleler, buz tuttu.

14.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:38
Köy buza döndü, şelaleler dondu
NİĞDE'nin ilçesine bağlı Horoz köyünde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle köy yakınlarında bulunan şelaleler, buz tuttu.
'de eksi 15 dereceyi bulan soğuk hava Ulukışla ilçesi Horoz köyünde içme suları, dere yatakları ve mevkisinde bulunan şelalenin donmasına neden oldu. Yöre halkı ise soğuklardan korunmak için tüm zamanını ısıtıcı başında geçiriyor. Son 10 yıldır bu şekilde soğuk yaşamadıklarını belirten köy muhtarı Kadir Yavuz, yaşamı etkileyen olumsuz hava şartlarına rağmen şelalenin donmasının köye ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Yavuz, "Kar yağışının ardından yamaçlardan süzülen sularımız, şelalelerimiz soğuk havalar nedeniyle donarak kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Bu harika görsellik ile kucaklaşmak isteyen doğa severleri köyümüze bekliyoruz. Bu manzaralar bir daha ele geçmez" dedi.
Aracıyla doğa gezisi yaparken donan şelaleyi tesadüfen fark ettiğini belirten inşaat mühendisi Adnan Günaydın ise bu mükemmeliyeti ve görsel şöleni herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.
Köy buza döndü, şelaleler dondu

Ulukışla, Kozağacı, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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